«Укрэнерго» заявляет о критических запасах угля на ТЭС

Запасы угля на теплоэлектростанциях снизились на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы по состоянию на 9 августа. Об этом сообщается на сайте оператора системы передачи «Укрэнерго».

Оператор добавил, что из-за снижения потребления в энергосистеме на 3,1% против прошлой недели, производство ТЭС соответственно уменьшилось на 9,3% - с 760 млн кВт*ч до 822 млн кВт*ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 29% до 27%.

Также повлияло сокращение экспорта, в частности, с торговой зоны «остров Бурштынской ТЭС» на 57,8%, и разгрузки в выходные. В аварийном ремонте на 9 августа находилось восемь блоков ТЭС мощностью 2,6 ГВт, из-за отсутствия топлива не могут работать 12 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 5,3 ГВт.

Несмотря на это ситуация с накоплением угля на складах ТЭС «остается критической». Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.

Объем антрацитового угля на складах ТЭС со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы только уменьшились с 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.

Источник: elektrovesti.net

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