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Укргідроенерго позивається до ЄСПЛ проти росії щодо компенсації збитків

Укргідроенерго позивається до ЄСПЛ проти росії щодо компенсації збитків

ПрАТ «Укргідроенерго» подало позов до Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) проти російської федерації щодо компенсації збитків, нанесених в результаті неспровокованої воєнної агресії росії проти України.

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам Товариства – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 млрд грн.

Так, всупереч міжнародному засудженню вторгнення рф в Україну та вимоги міжнародної спільноти зупинити проведення військових дій, росія продовжує окупацію території України, знищення об’єктів цивільної інфраструктури та напади на мирне населення. Тому очікувати на справедливий розгляд у самій росії позову або заяв Товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно.

Разом з тим, ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Джерело: elektrovesti.net

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