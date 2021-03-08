Укроборонпром розпочав службове розслідування щодо діяльності одного з заступників Генерального директора

Державний концерн “Укроборонпром” розпочав службове розслідування з метою перевірки інформації, озвученої вчора, 4 березня, під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" заступника генерального директора Укроборонпрому з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб та про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків".

Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень на адресу пана Морозова.

Державний концерн "Укроборонпром" перебуває на етапі реформи, покликаної, зокрема, звести нанівець бодай мізерну ймовірність корупційної складової, прямого політичного впливу та побудувати прозору і відкриту систему корпоративного управління в інтересах України та захисту кордонів нашої держави від країни-агресора.

На час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці та припинить виконання службових обов’язків.

Про результати службового розслідування повідомимо додатково.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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