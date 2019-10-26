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“Укроборонпром” розпочав службове розслідування закупівель ДП “Завод 410 ЦА”

“Укроборонпром” розпочав службове розслідування закупівель ДП “Завод 410 ЦА”

Державний концерн “Укроборонпром” за рішенням Генерального директора Айвараса Абромавичуса розпочав службове розслідування щодо можливих фактів порушення закупівлі юридичних послуг ДП “Завод 410 ЦА”, що входить до складу оборонно-промислового об’єднання.

Рішення про проведення службового розслідування було прийнято у зв’язку з інформацією, яка з’явилась у медіа щодо отримання ДП "Завод 410 ЦА" необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту з ПДВ. Відповідно до оприлюдненої ухвали суду, мова йде про події які розпочались задовго до призначення нового керівництва Концерну “Укроборонпром”, а саме з 2017 році. Розслідування кримінального провадження не завершене, процесуальне керівництво ведеться військовою прокуратурою Центрального регіону України.

Зокрема в цій ухвалі йдеться про прийняття неефективних управлінських рішень ДП “Завод 410 ЦА” у сплаті за юридичні послуги. За вже наявним аналізом закупівлі цих послуг встановлено недотримання основних принципів її здійснення, а саме: добросовісної конкуренції, прозорості та ефективності. За результатами аналізу цих торгів на юридичні послуги для “Заводу 410 ЦА” виявлено порушення Наказів Концерну, оскільки до участі в тендері були запрошені по’язані юридичні особи. Концерн також не отримав переконливих доказів необхідності проведення закритого тендеру та конкретних результатів кваліфікаційного відбору запрошених компаній.

Всі ці дії попередньо свідчать про можливість штучного обмеження конкуренції, що не забезпечують ефективного використання коштів державного підприємства.

Результати розслідування будуть передані до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що “Укроборонпром” та "Baker Tilly Ukraine" підписали контракт на проведення аудит. Це стане першим консолідованим аудитом Концерну за всю історію його існування. Також Концерн прийняв нове положення про допорогові закупівлі – відтепер закупівлі від 25 тис. грн будуть обов’язково проводити через Prozorro.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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