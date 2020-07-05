Укроборонпром відбив чергову кібератаку

3 липня 2020 року фахівці Державного концерну "Укроборонпром" виявили та запобігли черговій кібератаці на інформаційно-телекомунікаційну систему Концерну.

На корпоративні електронні поштові скриньки працівників Концерну розсилалися електронні повідомлення, інфіковані вірусом типу "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.

Атака відбувалася з електронної адреси, розміщеній на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера. Системами інформаційної безпеки Концерну атаку було зупинено, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБОУ.

Для підвищення рівня кіберзахищенності державний концерн поступово впроваджує більш сучасні та динамичні системи захисту, що діять в реальному режимі часу 24/7.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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