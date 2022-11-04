Укріплення рашистів в Каховці. Жодного з них на позиціях не видно. І навряд чи їх тут побачать

Бо бетонні коробки з бійницями розставлені абсолютно безглуздо з точки зору оборони.

До речі, на задньому плані видна будівля Каховської школи мистецтв.

14 з 22 викладачів цієї школи виявились зрадниками, включно з керівницею. Казали, що вони найближчим часом готуються їхати на «курси з підвищення кваліфікації» до окупованого Криму.

Щось мені підказує, що це буде поїздка в один бік.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19573

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