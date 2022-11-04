Сегодня 09:20
Просмотров: 116
Укріплення рашистів в Каховці. Жодного з них на позиціях не видно. І навряд чи їх тут побачать
Бо бетонні коробки з бійницями розставлені абсолютно безглуздо з точки зору оборони.
До речі, на задньому плані видна будівля Каховської школи мистецтв.
14 з 22 викладачів цієї школи виявились зрадниками, включно з керівницею. Казали, що вони найближчим часом готуються їхати на «курси з підвищення кваліфікації» до окупованого Криму.
Щось мені підказує, що це буде поїздка в один бік.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19573