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Укрзалізниця призначила на сьогодні три додаткові евакуаційні рейси

Укрзалізниця призначила на сьогодні три додаткові евакуаційні рейси

«Укрзалізниця» призначила три додаткові евакуаційні рейси на 2 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Укрінформ.

Графік рейсів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватись, а тому УЗ закликає громадян слідкувати за оновленнями на власних офіційних сторінках, а також за оголошеннями на вокзалі.

Як повідомлялося, Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення росії.

Источник: ukrinform.ua

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