Уличных музыкантов вытолкали из сада Шевченко

Городские власти Харькова запретили уличным музыкантам играть в саду имени Шевченко. Чем обусловлена такая инициатива и как к ней относятся сами музыканты, выясняли корреспонденты «Телеканала р1».

21 мая на сайте горсовета появилась новость о том, что уличным музыкантам разрешается выступать только на площадке около оперного театра. Причина, по которой им запретили играть в саду Шевченко, – громкая музыка якобы мешает отдыхать горожанам. Охранники парка контролируют, чтобы музыкантов в саду не было.

Известный харьковский трубач Константин Олейник переместился к зданию городского совета – 20 мая охранники просто вытолкали его из сада Шевченко, ссылаясь на распоряжение секретаря горсовета Игоря Терехова.

– В саду Шевченко мне не просто запретили играть, а сказали, что сделают инвалидом, если я продолжу, – рассказывает музыкант. – Это просто уничтожение нас как людей, когда нельзя прийти в парк и отдохнуть на газоне, когда нельзя подойти и понюхать цветок, который они посадили за наши же деньги.

Запрет на музыку в саду Шевченко возмутил харьковчан. Тема активно обсуждается в соцсетях.

«Парк – не чья-то частная собственность, – отмечают пользователи. – За наши налоги на этой скамейке может сидеть кто угодно. Если кому-то мешает шум, пусть вызывает полицию. А непонятные люди в одинаковой одежде превышают свои полномочия».

По словам депутата городского совета от Блока Светличной «Разом!» Игоря Черняка, исполнительный комитет не принимал решения о запрете на игру музыкантов в саду Шевченко.

– Интересно, что никакого решения официально не существует. Насколько я понял, да и сайт городского совета подтвердил, это устное указание господина Терехова на основании того, что ему поступили определенные жалобы, – говорит Игорь Черняк.

Депутат уверен, что подобные решения должны приниматься исключительно в правовом русле.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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