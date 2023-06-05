Ультраліві влаштували заворушення в Лейпцигу: є травмовані

Близько 50 поліціянтів і невідома кількість демонстрантів отримали поранення під час нічних заворушень у східнонімецькому місті Лейпциг (https://p.dw.com/p/4SB5u?maca=Ukr-Red-Telegram). Такі дані озвучив у неділю, 4 червня, начальник місцевої поліції Рене Деммлер. За його словами, поліція провела 30 арештів і затримала ще від 40 до 50 осіб, які були звільнені до обіду неділі.

У заворушення переросла акція протесту лівих радикалів, котра розпочалася в суботу й тривала до раннього ранку неділі.

За даними місцевої поліції, на вулиці вийшло близько 1500 осіб. Згодом учасники акції стали кидали каміння й інші предмети в поліцію, внаслідок чого кілька правоохоронців дістали поранення, передає dpa.

Також учасники акції звели кілька барикад, які згодом підпалили. Було підпалено й кілька автівок. Правоохоронцям довелося оточити близько тисячі учасників заворушень.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13102

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