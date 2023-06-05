Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 71

Ультраліві влаштували заворушення в Лейпцигу: є травмовані

Ультраліві влаштували заворушення в Лейпцигу: є травмовані

Близько 50 поліціянтів і невідома кількість демонстрантів отримали поранення під час нічних заворушень у східнонімецькому місті Лейпциг (https://p.dw.com/p/4SB5u?maca=Ukr-Red-Telegram). Такі дані озвучив у неділю, 4 червня, начальник місцевої поліції Рене Деммлер. За його словами, поліція провела 30 арештів і затримала ще від 40 до 50 осіб, які були звільнені до обіду неділі.

У заворушення переросла акція протесту лівих радикалів, котра розпочалася в суботу й тривала до раннього ранку неділі.

За даними місцевої поліції, на вулиці вийшло близько 1500 осіб. Згодом учасники акції стали кидали каміння й інші предмети в поліцію, внаслідок чого кілька правоохоронців дістали поранення, передає dpa.

Також учасники акції звели кілька барикад, які згодом підпалили. Було підпалено й кілька автівок. Правоохоронцям довелося оточити близько тисячі учасників заворушень.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13102

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Германии погиб ребенок из Украины при пожаре в общежитии для беженцев
Сегодня 07:07    133
Масштабні протести проти влади у Варшаві
Сегодня 06:26    206
Зниклого біткоїн-мільйонера і співзасновника ONFO знайшли мертвим
04.06.2023 09:02    292
Розпалювач війни — це путін, він вторгся в Україну з 200 тисячами солдатів, — канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко відповів критикам поставок Україні зброї
04.06.2023 06:53    345
Ігор Клименко: станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі
04.06.2023 06:11    163
Машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z
30.05.2023 07:16    224
Шредера не пригласили на федеральный съезд СДПГ
30.05.2023 06:10    348
США виганяють «ангельський» дух з кабінету Шольца: Меркель відповідальна за путінську війну проти України
29.05.2023 08:00    280
Українська армія почала навчання на Абрамсах
28.05.2023 07:18    228
Теперь за Трампа точно никто не выйдет. Трамп не защитил мятежников
27.05.2023 07:22    370
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 