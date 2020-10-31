Умер актер, который прославился, сыграв Джеймса Бонда

Умер британский актер и продюсер Шон Коннери, которому было 90 лет. Причины смерти актера пока не сообщаются, пишет BBC.

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил Джеймса Бонда. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые" Коннери удостоился премий "Оскар" и "Золотого глобуса".

Коннери также сыграл отца Индианы Джонса в "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Актер получил две премии BAFTA и стал трехкратным лауреатом "Золотой глобус".

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери.

Первой профессией, которую избрал Коннери, была профессия молочника. Затем он вступил в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании, где сделал себе две татуировки на правой руке: "Scotland forever" и "Mum and Dad" ("Шотландия навсегда" и "Мама и папа").

В конце 1951 года Коннери устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. В этом же году он увлекся бодибилдингом. А в 1953 году даже принял участие в конкурсе культуристов "Мистер Вселенная" и занял третье место.

В 1991 году Шон Коннери получил Орден Почетного легиона.

В возрасте пятидесяти девяти лет Шон Коннери стал самым пожилым актером, которого журнал "People" когда-либо удостаивал титулом секс-символа.

Рыцарский титул актер получил в июле 2000 года.

В октябре 2009 года в интервью американскому журналу "Wine Spectator" актёр проговорился, что у него имеются проблемы с сердцем.

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