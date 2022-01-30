Умер актер Леонид Куравлев

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщили «Интерфаксу» (Interfax.ru) в Союзе кинематографистов РФ.

«Леонид Вячеславович скончался сегодня», – сказал собеседник агентства.

О госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке стало известно 10 января.

По данным источника «Интерфакса» в медицинских кругах, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился.

Куравлев был госпитализирован 5 января из Московского городского реабилитационного центра. 22 января.

По данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня освобождения не будет…» (1958). Параллельно начинающий актер снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из лебединого сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин» (оба фильма – в 1960 г.).

Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Начало», «Золотой теленок», «Афоня». В общей сложности в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

В 1960-1992 годах находился в труппе Театра-студии киноактера.

Источник: Интерфакс-Украина

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