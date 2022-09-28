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Умер экс-ректор харьковской юракадемии Василий Таций

Умер экс-ректор харьковской юракадемии Василий Таций

Сегодня ночью ушел из жизни человек, значимость которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались Президенты Украины и премьер-министры. Человек, которого лично мне будет очень не хватать - Василий Яковлевич Таций.

В ближайшие дни мы сделаем все, чтобы достойно проводить его в последний путь.

Мои соболезнования родным, близким, друзьям Василия Яковлевича. Мои соболезнования Харькову - ушла целая эпоха жизни нашего города.

Светлая и вечная память!

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/509

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Темы: харків

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