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Умер главврач Дергачевской больницы
В Харьковской области в воскресенье, 30 января, на 61 году жизни скончался директор Дергачевской центральной больницы Дмитрий Дончак.
Об этом сообщается на Facebook-странице медучреждения.
«Коллектив больницы глубоко скорбит… Мы потеряли талантливого руководителя, чуткого и внимательного к сотрудникам… Дмитрий Юрьевич пользовался у коллег и жителей района заслуженным авторитетом и уважением», — говорится в соболезновании.
В 2008 году Дмитрию Дончаку было присвоено звание заслуженного врача, также он имел научную степень кандидата медицинских наук.
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