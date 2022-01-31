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Умер главврач Дергачевской больницы

Умер главврач Дергачевской больницы

В Харьковской области в воскресенье, 30 января, на 61 году жизни скончался директор Дергачевской центральной больницы Дмитрий Дончак.

Об этом сообщается на Facebook-странице медучреждения.

«Коллектив больницы глубоко скорбит… Мы потеряли талантливого руководителя, чуткого и внимательного к сотрудникам… Дмитрий Юрьевич пользовался у коллег и жителей района заслуженным авторитетом и уважением», — говорится в соболезновании.

В 2008 году Дмитрию Дончаку было присвоено звание заслуженного врача, также он имел научную степень кандидата медицинских наук.

Агентство Телевидения Новости

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