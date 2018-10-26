Умер известный актер Николай Караченцов: подробности

В Москве умер актер Николай Караченцов. Перед смертью он просил почитать Пушкина.

Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей. Караченцову было 73 года. Он умер за день до своего 74 дня рождения.

Как рассказала радиостанции "Говорит Москва" его жена Людмила Поргина, Караченцов умер в 9 утра в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки. В 2017 году Караченцову поставили диагноз "рак легких". Лечение в Израиле не дало положительных результатов.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в московском театре "Ленком".

Отметим, что речь актера за прошедший с момента аварии 13 лет так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимал участие в отдельных проектах: к примеру, в презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!", снялся в эпизодической роли в фильме "Белые Росы. Возвращение", выходил на сцену во время юбилеев и торжественных мероприятий.

12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым орденом "Служение искусству".

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в аварию. В Щелковском районе Подмосковья Toyota, в которой находился артист, столкнулся с микроавтобусом "Газель" в окрестностях поселка Загорянский. От удара иномарка, за рулем которой была супруга актера Людмила Поргина, перевернулась.

Караченцов за свою карьеру сыграл почти в 140 фильмах и сериалах. Одними из самых известных картин с его участием стали "Белые росы", "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Кровавая надпись", "Батальоны просят огня", "Благочестивая Марта", "Остров сокровищ", "Трест, который лопнул", "Криминальный квартет", "Петербургские тайны" и др.

Все трюки в приключенческих лентах актер исполнял самостоятельно, без каскадеров.

Артист исполнял также песни к различным художественным и мультипликационным фильмам, многие из которых были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах. В общей сложности Николай Караченцов записал более 200 песен.

На сцене "Ленкома" актер сыграл в более чем 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Наиболее популярными среди его театральных работ стали роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" (ее актер исполнял на протяжении более 20 лет) и роль в спектакле "Звезда и Cмерть Хоакина Мурьеты" (1976). Пластинки с этими произведениями разошлись в СССР миллионными тиражами.

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