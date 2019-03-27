Умер известный актер, сыгравший графа Калиостро

28 марта в Грузии на 88-м году жизни умер советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили.

Как сообщает "Первый канал" Грузии, в последние месяцы актер тяжело болел. Причину смерти пока не называют.

Актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году в театре. В 1958 году актер дебютировал в кино. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года "Берега", детектив "Огарева, 6". Но наибольшую популярность Нодар получил благодаря роли графа Калиостро в фильме "Формула любви".

Отметим, что роль графа Калиостро была написана режиссером Марком Захаровым специально под Мгалоблишвили. Когда актер был в Москве на гастролях в составе труппы Тбилисского театра им. Марджанишвили, Захаров подошел к нему за кулисы и попросил почитать сценарий. Нодар отказался, ссылаясь на то, что плохо говорит по-русски. На что Захаров ответил, что его будет озвучивать другой актер, который прекрасно говорит по-русски. Таким актером оказался Армен Джигарханян.

Также добавим, что во время съемок фильма Мгалоблишвили сломал ногу. Пытаясь впечатлить даму на улице, актер устроил сольный концерт в своем номере гостиницы "Мосфильма". Для пущего эффекта Нодар уселся на подоконник и сорвался. Благо это был второй этаж, Мгалоблишвили отделался переломом ноги.

В то время, пока актер был в гипсе, его снимали так, чтобы ноги не попадали в кадр, а если они требовались, на выручку приходил композитор Геннадий Гладков, "одалживая" свои.

Агентство Телевидения Новости