Умер один из основателей Microsoft

Американский предприниматель и бывший соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft… Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", - говорится в заявлении чрежденной им компании Vulcan Inc.

Пол Аллен познакомился с Биллом Гейтсом еще в школе и в 1975 году они основали компанию Microsoft. В 1983 году Аллен покинул Microsoft из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили лимфому Ходжкина. В 2009 году у Аллена зафиксирови другой вид онкологии лимфатической системы — неходжкинскую лимфому. Рецидив этой болезни произошел у Пола две недели назад, от чего он скончался.

Аллен также владел двумя профессиональными спортивными командами Seattle Seahawks и NFL Portland Trail Blazers.

Сестра соучредителя Microsoft - Джуди Аллен - отметила, что ее брат был "во всех смыслах замечательным человеком", которую весь мир знал как IT-разработчика и филантропа. Пол Аллен входил в рейтинги самых богатых людей США. Его состояние оценивалось приблизительно в $ 17500000000.

Источник: glavnoe.ua

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