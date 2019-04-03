Умер российский акте Алексей Булдаков

В возрасте 68 лет скончался народный артист Российской Федерации, актер Алексей Булдаков - исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты".

Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов, передает российское информагентство "ТАСС".

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник агентства.

По словам подруги актера Татьяны Рудневой, Булдаков умер в Монголии, куда приехал к друзьям праздновать день рождения.

"Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб", - сказала Руднева.

Фото: "ТАСС"

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском крае. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Антона Чехова. Наибольшую известность актеру принесла роль генерала Алексея Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

В 2017 году Булдаков попал в базу украинского сайта "Миротворец". Актер подписал коллективное обращение в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

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