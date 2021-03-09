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Умерла известная писательница Татьяна Полякова

Умерла известная писательница Татьяна Полякова

Известная российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова скончалась в возрасте 61 года.

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на менеджера писательницы Валерию Сергеевну. По словам женщины, последние несколько лет Полякова боролась с онкологическим заболеванием.

Что известно о Татьяне Поляковой:

  • Татьяна Полякова родилась во Владимире, окончила филологический факультет Ивановского государственного университета, позже устроилась воспитательницей в детский сад и проработала там 14 лет.

  • В 1997 году начала писать детективы. Она выпустила более 90 книг, которые разошлись тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров.

  • По ее работам сняты такие фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".

Прощание с писательницей пройдет 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Источник: news.obozrevatel.com/

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Темы: потеря

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