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Умерла Монсеррат Кабалье

Умерла Монсеррат КабальеМонсеррат Кабалье скончалась утром в субботу в больнице Сан-Пау в Барселоне, cообщает «Би-би-си» со ссылкой на газету El Pais.

В сентябре стало известно, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны.

Похороны, по информации El Pais, состоятся в понедельник.

Репертуар Кабалье составлял 88 ролей и около 800 камерных произведений, напоминает «Интерфакс-Украина». Она записала совместный альбом с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona.

Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года. 

В июне этого года в программе «Вечерний Ургант» Монсеррат вспоминала дуэт с Меркьюри: «У него были выдвинутые вперёд зубы. Казалось, что он себя укусит каждый раз, когда мы пели...».

85-летний юбилей Кабелье встретила в Киеве. «Монсеррат шутила весь концерт, подпевала, бросала игривые реплики в зал на английском, и постоянно просила синхронного переводчика не переводить, потому что ее и так все понимают, чем создавалась атмосфера семейного праздника», — писал «Укринформ».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: смерть

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