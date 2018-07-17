Умолял о прощении стоя на коленях. Как избирали меру пресечения подозреваемому по делу о смертельном ДТП с 5-ти месячным ребенком

В зале суда Сергей Кунденко на коленях просит прощения у пострадавших. Впрочем, в ответ мужчина слышит лишь рыдания и крики. Он, вытирая слезы, и уверяет присутствующих, двигался со скоростью около 60-ти км в час и просто не справился с управлением на скользкой дороге

Ну не хотел я этого … машина неуправляемая, ехала в обочину

28-ми летний мужчина подозревается в том, что 14-го июля, он не справился с управлением автомобиля ВАЗ 2107 и выехал на тротуар, где сбил 20-ти летнюю женщину с младенцем в коляске. После этого автомобиль въехал в опору электросети. В результате аварии 5-ти месячный малыш получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.

Потерпевшая

Посадите его. Он мне ребенка уже не вернет. Вот и все. Он был у меня всего лишь маленький. Ему 12-го числа было всего пять месяцев. Он был маленький совсем, понимаете.

Прокуратура подала ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без возможности внесения залога

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьк. обл.

Ризики які ми зазначаємо в своєму клопотанні – це можливість переховуватися від слідства, оскільки це тяжкий злочин. Оскільки нам відомо у підозрюваного немає родини, тобто дружини, дітей. Тому можна сказати, що це не дуже міцні зв язки соціальні

Кроме того, добавила пресс-секретарь, подозреваемый может давить на свидетелей и экспертов, и негативно влиять на ход расследования. Впрочем, адвокат Сергея Кунденко Мирослава Демина с мнением прокуратуры относительно рисков не согласна

Мирослава Демина, адвокат подозреваемого

Практично Кунденко повністтю визнає обставини, які викладені у повідомлені про підозру. Таким чином, ризик того, що підозрюваний буде переховуватися від слідства практично відсутній. Він намагається сприяти досудовому розслідуванню

Адвокат просила суд отпустить своего подзащитного на поруки и оставить под домашним арестом, а также указала на необходимость оставить возможность внести залог. Также в ходе заседания выяснилось, что подозреваемый не имел права управлять машиной. В его документах указано, что он может находиться за рулем только в очках или линзах, однако, в тот вечер мужчина был без них. Суд избрал для Кунденко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины – это нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Подозреваемому грозит до 8-ми лет лишения свободы

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