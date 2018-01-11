Происшествия
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11.01.2018 17:40
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Умом Россию не понять: солдат сжег БТР, разогревая консервы (видео)

Обнародовано видео, на котором запечатлен рядовой Семен Мережников и горящая техника на заднем плане.

Умом Россию не понять: солдат сжег БТР, разогревая консервы (видео)

Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.

Инцидент произошел еще в мае 2017 года, однако видео было выложено в сеть только сейчас.

Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного военнослужащим костра. В результате пожара был нанесен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.

Астраханский гарнизонный военный суд назначил солдату Мережникову наказание в виде шести месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

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