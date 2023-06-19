Уничтоженные ударные вертолёты россиян Ка-52... всё по классике жанра

В мае у РОВ было рекордное количество уничтоженной артиллерии - 553 ед.

За первую половину июня уже уничтожено - 373 ед.

Казалось бы, причём здесь артиллерия к ударным вертолётам? А при том.

Россияне за полтора месяца потеряли, как никогда ранее, огромное количество стволов, без которых они не то, что наступать, даже оборонятся не могут. Разумеется, им срочно нужна компенсация потерь, обеспечить которую расконсервацией и хромой логистикой невозможно. А потому, в ход вступают вертолёты.

Схожая схема работала на правом берегу Херсонской области, когда российскую артиллерию стали выносить СОУ в режиме нон-стоп, а логистика не позволяла компенсировать потери. В качестве артиллерии стали выступать ударные вертолёты, которые методом кабрирования обстреливали позиции СОУ.

И вот, аналогичная тактика начинает работать на Юге. Возникает критический дефицит артиллерии, в ход вступают ударные вертолёты, которым всё чаще и чаще приходится сближаться с линией фронта, где не только местами присутствует охват ПВО Украины, но и мобильные группы с ПЗРК.

Всё плохо)))

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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