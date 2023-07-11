Уничтожено 26 из 28 «шахедов» и один разведдрон Zala за ночь на юге Украины, - Воздушные Силы ВСУ

Российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

10 июля Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа «Ланцет» и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла по враждебным позициям более 20 групповых авиационных ударов.

Джерело: https://t.me/u_now/104566

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