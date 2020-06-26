Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 34

Університет в Ірані покарав студентів, які вшановували загиблих зі збитого українського літака

Університет в Ірані покарав студентів, які вшановували загиблих зі збитого українського літака

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня

Університет в Ірані визнав, що оголошував догани і відстороняв студентів за організацію меморіальної акції в пам’ять про загиблих з українського літака, збитого над Тегераном у січні.

Раніше на сайті Ensafnews у короткому звіті було сказано, що 20 студентів були покарані за організацію церемонії запалення свічок для вшанування жертв. Дата події не згадувалася.

Після цього пресслужба університету Мохакека Ардебілі оприлюднила листа, в якому зазначила, що студенти не просили дозволу на збори, і їх слід було покарати за «порушення порядку». Тому університет оголосив догану і відсторонив 15 студентів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: иран

Читайте ещё:

Иран не взял на себя правовую ответственность за катастрофу самолета МАУ
16.06.2020 11:35    186
Financial Times: «Иран пытался увеличить содержание хлора в питьевой воде израильтян»
02.06.2020 11:29    209
Иран до сих пор не отдал "черные ящики" сбитого самолета МАУ
01.06.2020 11:11    135
Франция, Британия и Германия сожалеют об отказе США от ядерных ограничений для Ирана
31.05.2020 13:00    197
Мінюст: Іран повинен виплатити компенсації родинам загиблих через збиття українського літака
18.05.2020 09:12    172
Офіс Генпрокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо розслідування авіакатастрофи літака рейсу PS752 Тегеран-Київ
17.05.2020 09:34    182
В Ірані повідомили про загибель 19 моряків через «дружній вогонь» на навчаннях
12.05.2020 10:35    178
Украинский исследователь кибербезопасности обнаружил в Telegram шпионскую систему Ирана
19.04.2020 12:42    335
Катастрофа літака МАУ: Кулеба прокоментував інформацію про пропозицію Ірану укласти меморандум про порозуміння
16.04.2020 11:55    303
Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности"
07.04.2020 13:20    310
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 