YouTube начал блокировать ролики о ЧВК «Вагнер»

Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube начал удалять ролики о российской частной военной компании «Вагнер», узнала Moscow Times.

Платформа пояснила, что ЧВК является «преступной и террористической организацией», соответственно размещать материалы о ней запрещено. «Мы делаем исключения только для образовательных, документальных, художественных и научных роликов, если они сопровождаются подходящим контекстом и их публикация обоснована», — рассказали в поддержке.

В конце января США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели санкции против связанных с ней структур. Сама наемническая группировка и ее основатель — бизнесмен Евгений Пригожин находятся под санкциями США с 2017 года.

Помимо этого за объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией проголосовал парламент Франции. В резолюции подчеркивалось, что группировка «участвовала в убийствах и пытках мирных жителей в Буче», и ее действия могут быть квалифицированы как военные преступления.

В марте этого года аналогичное решение принял сейм Литвы, а затем Евросоюз внес «Вагнер» в санкционный список за «активное участие в российской военной агрессии против Украины». Около недели назад стало известно, что признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией намерена и Великобритания.

В апреле министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к руководству YouTube с просьбой «принять конкретные меры» по выявлению роликов, рекламирующих группировку Пригожина. «Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира», — заявил он.

В тот же день Ткаченко отметил, что компания отреагировала на запрос «молниеносно, удалив видеоролики „Вагнера“ с более чем 1 миллионом просмотров и каналы, которые эти ролики распространяли».

В октябре прошлого года Пригожин потребовал от Генпрокуратуры России заблокировать YouTube, обвинив платформу в распространении «фейков», призывах к свержению власти, публикации «русофобского» и деструктивного контента. Также он попросил признать «нежелательной» деятельность Google.

Джерело: nigroll.com

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