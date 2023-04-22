YouTube видалив відео «Вагнера» та канали, що їх розповсюджували

Абсолютно неприпустимо, коли YouTube дозволяє рекламуватися транснаціональним злочинцям пвк «вагнер» – МКІП

російська пропаганда змінюється та еволюціонує, а кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів, такі як TikTok чи YouTube, зауважив міністр культури та інформполітики Ткаченко.

- Звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності «вагнера».

Попри наявність досить жорсткої редакційної політики, рекламні майданчики слугують росіянам ефективним інструментом для вербування нових найманців для війни в Україні.

Ткаченко підкреслив, що такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу.

Відеохостинг блискавично відреагував на звернення.

Так, відеоролики «Вагнера» з понад мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували, видалили з YouTube.

Втім, якщо побачите на YouTube відео з «вагнерівцями» – надсилайте лінки на пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua. МКІП оперативно звертатиме на них увагу відеохостинга.

Джерело: https://t.me/spravdi/28182

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