Упал с дамбы и утонул: на Харьковщине погиб подросток

22 июля спасателям поступило сообщение о том, что утонул подросток. Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию на место вызова было установлено, что 15-летний мальчик играл на дамбе Кулиничевского водохранилища, по собственной неосторожности упал с дамбы и утонул.

Тело было поднято на берег водолазами ГСЧС и отправлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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