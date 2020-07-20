Упала в заводскую шахту: в Харькове во время съемок погибла фотограф

19 июля рядом со студией, что находится на улице Москалевской, погибла фотограф. Об этом сообщили в одном из харьковских Телеграм-каналов.

"Вчера во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь...", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, погибшая - фотограф Галина Карацюба.

Официальная информация уточняется.

Агентство Телевидения Новости