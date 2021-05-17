УПЦ МП анонсировала в Крыму конкурс «Моя семья, моя Россия»

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму УПЦ МП (РПЦвУ) анонсировала конкурс «Моя семья, моя Россия». Об этом говорится в сообщении Об этом сообщает информационного ресурса Духовный фронт Украины.

Как сообщает сайт Крымской епархии РПЦвУ, «2 мая 2021 года начался Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия»». Там также сообщили, что одной из тем конкурса является «Россия будущего глазами ребенка».

Конкурс организуется РПЦ. Один из членов жюри, украинофоб и российский олигарх Малофеев Константин Валерьевич, который также является заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора.

Кроме этого конкурса есть еще другой пропагандистский конкурс, который продвигается РПЦвУ. С «благословения правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии митрополита Лазаря в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского среди дошкольников, учащихся и студентов Симферопольской и Крымской епархии будет проведен конкурс рисунка «Александр Невский — защитник и покровитель русского народа»». Цель конкурса: «объединение усилий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения на основе изучения роли Александра Невского в истории Российского государства».

Это уже не первый случай, когда Крымская епархия РПЦвУ, открыто, поддерживает российских оккупантов и занимается пропагандой «русского мира» среди молодежи и детей.

Источник: sprotyv.info

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