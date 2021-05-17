Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 100

УПЦ МП анонсировала в Крыму конкурс «Моя семья, моя Россия»

УПЦ МП анонсировала в Крыму конкурс «Моя семья, моя Россия»

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму УПЦ МП (РПЦвУ) анонсировала конкурс «Моя семья, моя Россия». Об этом говорится в сообщении Об этом сообщает информационного ресурса Духовный фронт Украины.

Как сообщает сайт Крымской епархии РПЦвУ, «2 мая 2021 года начался Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия»». Там также сообщили, что одной из тем конкурса является «Россия будущего глазами ребенка».

Конкурс организуется РПЦ. Один из членов жюри, украинофоб и российский олигарх Малофеев Константин Валерьевич, который также является заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора.

Кроме этого конкурса есть еще другой пропагандистский конкурс, который продвигается РПЦвУ. С «благословения правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии митрополита Лазаря в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского среди дошкольников, учащихся и студентов Симферопольской и Крымской епархии будет проведен конкурс рисунка «Александр Невский — защитник и покровитель русского народа»». Цель конкурса: «объединение усилий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения на основе изучения роли Александра Невского в истории Российского государства».

Это уже не первый случай, когда Крымская епархия РПЦвУ, открыто, поддерживает российских оккупантов и занимается пропагандой «русского мира» среди молодежи и детей.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Facebook начал банить за обсуждение связи Билла Гейтса с COVID-19
Сегодня 08:32    7
ООН сообщили о жилищной дискриминации и пространственной сегрегации в Крыму
Сегодня 08:23    24
Авторитетный научный журнал The Lancet разоблачает путинскую вакцину Sputnik V. Она опасна
16.05.2021 09:10    322
16 «міфів» про Росію, які на думку британських політологів заважають Заходу
15.05.2021 07:24    411
Новости «Мордора»: как живешь, ветеран?
12.05.2021 06:18    592
У РФ не получится обеспечить оккупированный Крым водой из Азова: мнение эксперта
11.05.2021 09:52    546
На Закарпатті затримали провокаторів, які розклеювали антиугорські листівки: що відомо
10.05.2021 09:32    278
США призвали РФ прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине: заявление
10.05.2021 08:38    267
Власти Беларуси устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения людей к 9 мая
10.05.2021 07:55    328
У поліції повідомили про порушення і затриманих 8 і 9 травня
10.05.2021 07:34    305
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 