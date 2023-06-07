УПЦ МП має три доби, щоб залишити Лавру

Комісія Мінкульту закінчила роботу у Києво-Печерській лаврі — УПЦ МП має три доби, щоб залишити монастир, — міністр Ткаченко.

Напередодні було підписано акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Якщо ченці й надалі відмовлятимуться залишати територію лаври, рішення щодо усунення перешкод користування майном заповідника прийматиме суд.

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Українці не можуть пробачити УПЦ МП пропагування "руского міра", зв’язків зі спецслужбами рф і підтримку наративу про "громадянську війну", — опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Пропагування "руского міра" — серйозний докір, який кидають на адресу УПЦ МП 43,2% опитаних українців.

Докір щодо колабораціонізму на адресу УПЦ МП висунули лише 28% респондентів, та це лише ті, хто засудив церкву за пряму співпрацю конкретних представників з окупантами у воєнний час.

Ще 39% опитаних вважають, що УПЦ МП пов'язана з російськими спецслужбами, 36% — упевнені, що вона є керованою з Москви, 22% респондентів здається підозрілим те, що церкву фінансували російські та проросійські спонсори.

Майже 36% респондентів зазначили, що УПЦ МП у період з 2014 року до лютого 2022 жодного разу не засудила російську агресію.

Водночас 12% опитаних на запитання: "Хто для вас є внутрішнім ворогом?" відповіли: "Ті, хто відвідує УПЦ МП".

Джерело: https://t.me/znua_live/96700

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