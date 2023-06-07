Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 161

УПЦ МП має три доби, щоб залишити Лавру

УПЦ МП має три доби, щоб залишити Лавру

Комісія Мінкульту закінчила роботу у Києво-Печерській лаврі — УПЦ МП має три доби, щоб залишити монастир, — міністр Ткаченко.

Напередодні було підписано акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Якщо ченці й надалі відмовлятимуться залишати територію лаври, рішення щодо усунення перешкод користування майном заповідника прийматиме суд.

-----

Українці не можуть пробачити УПЦ МП пропагування "руского міра", зв’язків зі спецслужбами рф і підтримку наративу про "громадянську війну", — опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Пропагування "руского міра" — серйозний докір, який кидають на адресу УПЦ МП 43,2% опитаних українців.

Докір щодо колабораціонізму на адресу УПЦ МП висунули лише 28% респондентів, та це лише ті, хто засудив церкву за пряму співпрацю конкретних представників з окупантами у воєнний час.

Ще 39% опитаних вважають, що УПЦ МП пов'язана з російськими спецслужбами, 36% — упевнені, що вона є керованою з Москви, 22% респондентів здається підозрілим те, що церкву фінансували російські та проросійські спонсори.

Майже 36% респондентів зазначили, що УПЦ МП у період з 2014 року до лютого 2022 жодного разу не засудила російську агресію.

Водночас 12% опитаних на запитання: "Хто для вас є внутрішнім ворогом?" відповіли: "Ті, хто відвідує УПЦ МП".

Джерело: https://t.me/znua_live/96700

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німеччина задумалась над постачанням Eurofighter Україні. Чого це раптом?
Сегодня 09:17    188
Бактерії «русского мира»: як агенти путінізму впливають на Європу
Сегодня 08:41    161
ООН устала праздновать день русского языка и признала, что вследствие подрыва Каховской ГЭС не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома
Сегодня 08:30    186
ООН завершила засідання стосовно підриву Каховської ГЕС
Сегодня 08:23    212
Підбірка новин від НАБУ і САП за травень
Сегодня 08:19    178
ISW, 6 июня
Сегодня 08:14    148
СБУ викрила агентурну мережу російського ГРУ, яка шпигувала за Силами оборони на Яворівському полігоні
Сегодня 08:08    164
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:03    135
У Гаазі почалися слухання про визнання порушення росією антитерористичної угоди ООН
Сегодня 08:00    144
«Да тут вообще жопа, ночью тут п*зда что твориться» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:57    133
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 