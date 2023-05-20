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УПЦ МП належить до російської православної церкви - суд

УПЦ МП належить до російської православної церкви - суд

Київський суд визнав приналежність УПЦ (МП) до Російської православної церкви (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/kijivskij-sud-viznav-prinalezhnist-upts-mp-do-rosijskoji-pravoslavnoji-tserkvi-zmi.html) — "Главком" із посиланням на рішення.

Судді проаналізували позов Київської митрополії УПЦ (МП) та Почаївської Свято-Успенської лаври проти Мінкульту, який вимагав від них внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок з РПЦ.

І не знайшли підстав для задоволення вимог позивачів. Наразі у них є 30 днів на апеляційну скаргу. Якщо її не буде, рішення суду набере законної сили.

Джерело: https://t.me/znua_live/93642

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