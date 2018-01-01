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Упс: пьяный соратник Трампа проболтался о российском вмешательстве в выборы президента США

Упс: пьяный соратник Трампа проболтался о российском вмешательстве в выборы президента США

Одной с причин расследования вмешательства России в президентские выборы в США, стал разговор нетрезвого советника предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса в одном из лондонских баров.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на дипломатические источники, передает "Апостроф".

Отмечается, разговор прошел в мае 2016 года в лондонском баре Kensington Wine Rooms. Тогда Пападопулос говорил с австралийским дипломатом Александром Даунером, "обильно потребляя спиртное".

Точной информации о том, о чем говорили мужчины нет, но известно, что за три недели до их встречи Пападопулосу сообщили, что у России есть сотни украденных электронных писем, которые могут нанести ущерб репутации кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании.

После того как данные письма начали появляться в общем доступе, власти Австралии передали данные о Пападопулосе американцам.

Источник: sprotyv.info

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