«Ураження військових цілей в Україні» та «провал контрнаступу»

Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 26-29 травня поширювали такі наративи:

▶️ Ураження військових цілей росіянами. Канали пишуть, що російська армія успішно уражає військові цілі в Україні та гальмує контрнаступ ЗСУ. Україна при цьому нібито приховує успішність російських обстрілів, а в ураженні цивільних винна українська система ППО.

▶️ Ситуація в Бахмуті. Пропагандисти стверджують, що ЗСУ зазнають великих втрат на флангах і їх контрнаступ на Бахмут провалився, а отже контрнаступ провалиться в цілому.

▶️ Дискредитація ЗСУ. Пишуть, що Сили оборони чинять воєнні злочини, а Захід виділяє Україні застарілу техніку.

▶️ Збіднений уран. Фейкороби вчергове прогнозують ріст онкозахворювань в Україні через зброю зі збідненим ураном.

Джерело: https://t.me/spravdi/29749

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