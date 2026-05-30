Сегодня 14:57
Уражено нафтовий термінал “Курганнефтепродукт”, літаки Ту-142 та пускову установку ОТРК “Іскандер-М” - Генштаб

У ніч на 30 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

❌Зокрема, уражено нафтовий термінал “Курганнефтепродукт” (Таганрог, Ростовська обл., рф). За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Інші результати уточнюються.

Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема - в інтересах військових формувань держави-агресора.

❌Також, у районі Таганрога підтверджено ураження двох літаків Ту-142 та пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Ту-142 — російський далекомагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95.

❌Крім того, уражено склад зберігання БпЛА противника у районі Іванівки Харківської області та пункт технічного обслуговування катерів ФСБ рф (Волошине, ТОТ АР Крим). Масштаби збитків уточнюються.

❌Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в районі Берестка Донецької області, на військовому полігоні “Трьохізбєнка” на Луганщині та полігоні “Приморський Посад” у Запорізькій області.

❌За результатами минулих заходів підтверджено, що 28 травня 2026 року уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” у районі аеродрому “Саки” на території тимчасово окупованого українського Криму.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

