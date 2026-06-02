Уражено НПЗ “Ильский”, ЗРГК “Панцирь-С1”, корабель та інші об’єкти

Результати ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ.

1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

❌Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Ильский” в Краснодарському краї рф.

Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

НПЗ “Ильский” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил рф.

❌Також уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” (Видне, ТОТ АР Крим).

❌Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу противника (Шахтарське Донецької обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки (Бєлгородська обл., рф), Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

❌Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти (Курська обл., рф).

❌За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

❌Також уточнено інформацію по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області рф - було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

❌А в результаті влучань 31 травня 2026 року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

❌Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

