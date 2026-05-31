Сегодня 14:34
Уражено НПЗ “Саратовский” та пункти управління. Підтверджено результати уражень інших об'єктів - Генштаб офіційно

У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Саратовский” (Саратов, Саратовська обл., рф).

Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

НПЗ “Саратовский” - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії “Роснефть”. Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

● Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Лазарєво” у Кіровській області рф, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

● Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська обл., рф).

● Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.

● Також українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

● За результатами попередніх уражень встановлено:

● підтверджено ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);

● підтверджено ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.

Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

