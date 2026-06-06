Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та інші об’єкти ворога

5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.

❌На території Ленінградської області рф уражено пункт базування "Кронштадт" (Санкт-Петербург, рф). На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

"Кронштадт" - є головним вузлом базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту в східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

❌Також уражено нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті.

❌Окрім того, завдано ураження по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання — 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

❌Уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область, рф). Зафіксовано вибухи на території об'єкта, вторинну детонацію та пожежу.

❌Серед іншого уражено нафтобазу "Усть-Лабінськ" (Краснодарський край, рф) – на території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.

Нафтобаза «Усть-Лабінськ» є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на Південному та Східному напрямках.

❌Українські воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

❌Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

❌Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (рф).

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

Далі буде! Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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