Уражено установки ОТРК "Іскандер" (ВІДЕО)
Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.
Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.
Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Результати ураження уточнюються.
Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.
Боротьба триває.
Слава Україні!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua