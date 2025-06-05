Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 63

Уражено установки ОТРК "Іскандер" (ВІДЕО)

Уражено установки ОТРК Іскандер (ВІДЕО)

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Результати ураження уточнюються.

Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.

Боротьба триває.

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Шокирующее открытие на границе с Украиной
Сегодня 11:45    72
Українська мова, як завжди. в топі на стрімінгових сервісах
Сегодня 11:26    53
Далекобійні удари: як Україна руйнує міць та престиж росії і чому це наближає кінець війни?
Сегодня 10:57    69
росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, десять тисяч військових
Сегодня 10:43    72
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії
Сегодня 10:30    90
Знешкоджено 74 ворожі БПЛА з 104
Сегодня 10:24    60
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне
Сегодня 10:18    79
Персонал аэродромов рф должен строить укрытия собственными силами и за свой счет
Сегодня 10:05    73
Українська розвідка зламала ресурси російського конструкторського бюро "Туполєв"
Сегодня 09:53    84
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно
Сегодня 09:50    69
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 