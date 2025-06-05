Уражено установки ОТРК "Іскандер" (ВІДЕО)

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Результати ураження уточнюються.

Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.

Боротьба триває.

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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