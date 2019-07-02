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«Уральские авиалинии» предложили пассажирам обменять билеты в Батуми на полёт в Магадан

«Уральские авиалинии» предложили пассажирам обменять билеты в Батуми на полёт в Магадан

Авиакомпания «Уральские авиалинии», разъясняя пассажирам порядок возврата денег за билеты в Грузию, предложила им обменять билет на рейс Екатеринбург — Батуми на билеты на самолёт Екатеринбург — Магадан без доплат. Заявление компании было опубликовано в её Facebook.

С 8 июля, согласно указу Владимира Путина, российским авиакомпаниям запретщено летать в Грузию. «Уральские авиалинии» призвали пассажиров, которые хотят вернуть или обменять билеты в Грузию, «набраться терпения». В авиакомпании пообещали, что все деньги вернут людям в порядке очереди.

«Возврат и обмен производится без удержания комиссий и каких-либо доплат однократно! Например, у вас изначально был приобретен билет Екатеринбург-Батуми, вы можете поменять его один раз без доплат на рейс Екатеринбург-Магадан. Если же вы снова решите поменять билет на рейс, например, Екатеринбург-Баку, то в таком случае обмен будет произведен согласно стандартным условиям применения тарифов», — говорится в сообщении.

Подписчики авиакомпании скептически отреагировали на такое предложение, но вообще есть люди, которые не отказались побывать в Магадане. Так, в 2015 году, итальянец осуществил свою мечту, добравшись до Магадана, но его путешествие огорчила конфискация машины, на которой он приехал на Колыму.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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