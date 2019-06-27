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Уральские чиновники отказались ставить «зебру» у школы, так как она даёт «необоснованное чувство безопасности»

Уральские чиновники отказались ставить «зебру» у школы, так как она даёт «необоснованное чувство безопасности»

Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Сергеев попросил администрацию района оборудовать пешеходный переход рядом со школой №63, куда ходит его сын. Чиновники ответили, что «зебру» оборудовать не будут, поскольку каждого третьего пешехода сбивают на пешеходных переходах, сообщает E1.RU.

Сергеев утверждает, что рядом со школой нет ни одного оборудованного пешеходного перехода, и дети ходят по проезжей части дороги. Судя по ответу администрации района, в ближайшее время их там не будет.

— …Значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку. Так, согласно статистике ГИБДД, каждый третий наезд на пешехода в Екатеринбурге происходит именно на пешеходном переходе. Учитывая изложенное, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» не планируется, — говорится в ответе чиновников.

Автоэксперт Дмитрий Ларионов заявил, что это самый бредовый мотив отказа, который он видел. Ларионов считает, что эта логика позволит мэрии убрать вообще все пешеходы и тротуары.

Источник: breakingmad.me

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Темы: дети, россия

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