Уряд Косова погодився на місяць відкласти заміну документів сербів

Уряд Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та номерних знаків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, передає Укрінформ.

"У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть видалені та буде відновлено повну свободу пересування", – написав Курті у Twitter.

Курті опублікував заяву уряду. У ній йдеться про те, що уряд Косова рішуче засуджує блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там.

"Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян і нашої країни. Сьогодні вдень та ввечері мали місце численні агресивні дії, спровоковані та підготовлені офіційним Белградом", – йдеться у заяві.

Раніше Курті разом із президентом Вьосою Османі та заступниками прем'єр-міністра зустрілися з американськими та європейськими міжнародними представниками.

Як повідомлялося, серби на півночі Косова в неділю заблокували вантажівками головну дорогу біля пункту перетину кордону Яріньє. Також повідомляється про блокаду на дорозі Приштина – Рашка.

Поліція Косова оголосила, що через блокування пункти перетину кордону Яріньє та Брняк закрито. Люди користуються альтернативними маршрутами.

За даними ЗМІ, Ібарський міст у місті Митровиця, який з'єднує північну сербську частину та південну албанську перекрили сили KFOR – міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово, які було приведено у бойову готовність.

Джерело: ukrinform.ua

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