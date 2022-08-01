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Уряд Косова погодився на місяць відкласти заміну документів сербів

Уряд Косова погодився на місяць відкласти заміну документів сербів

Уряд Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та номерних знаків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, передає Укрінформ.

"У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть видалені та буде відновлено повну свободу пересування", – написав Курті у Twitter.

Курті опублікував заяву уряду. У ній йдеться про те, що уряд Косова рішуче засуджує блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там.

"Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян і нашої країни. Сьогодні вдень та ввечері мали місце численні агресивні дії, спровоковані та підготовлені офіційним Белградом", – йдеться у заяві.

Раніше Курті разом із президентом Вьосою Османі та заступниками прем'єр-міністра зустрілися з американськими та європейськими міжнародними представниками.

Як повідомлялося, серби на півночі Косова в неділю заблокували вантажівками головну дорогу біля пункту перетину кордону Яріньє. Також повідомляється про блокаду на дорозі Приштина – Рашка.

Поліція Косова оголосила, що через блокування пункти перетину кордону Яріньє та Брняк закрито. Люди користуються альтернативними маршрутами.

За даними ЗМІ, Ібарський міст у місті Митровиця, який з'єднує північну сербську частину та південну албанську перекрили сили KFOR – міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово, які було приведено у бойову готовність.

Джерело: ukrinform.ua

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