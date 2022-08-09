Уряд Німеччини висловився за надання Україні €8 мільярдів допомоги

ФРН підтримує макрофінансову допомогу від Євросоюзу та створення нової програми з МВФ для України, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Німеччина підтримує розпочатий Україною процес відтермінування виплати боргів.

Також обговорили питання щодо відновлення інфраструктури та мереж в Україні, а також закупівлі газу на осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, у липні уряд Великої Британії надав Україні чергову фінансову допомогу (https://t.me/spravdi/12473).

Джерело: https://t.me/spravdi/14988

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