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Уряд Німеччини висловився за надання Україні €8 мільярдів допомоги
ФРН підтримує макрофінансову допомогу від Євросоюзу та створення нової програми з МВФ для України, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Німеччина підтримує розпочатий Україною процес відтермінування виплати боргів.
Також обговорили питання щодо відновлення інфраструктури та мереж в Україні, а також закупівлі газу на осінньо-зимовий період.
Нагадаємо, у липні уряд Великої Британії надав Україні чергову фінансову допомогу (https://t.me/spravdi/12473).
Джерело: https://t.me/spravdi/14988