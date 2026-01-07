Уряд Венесуели розпочав хвилю репресій після захоплення Мадуро американськими силами

Було заарештовано журналістів, а на вулиці виведено парамілітарні загони для придушення будь-яких проявів підтримки усунення авторитарного лідера, повідомляє (https://www.ft.com/content/b3a2763a-3987-419e-bcf1-11432f747182) The Financial Times

Ця хвиля репресій збіглася з діями Родрігес, колишньої віцепрезидентки та нинішньої лідерки країни, яка намагається консолідувати владу операції американських командос.

Озброєні парамілітарні загони, відомі як «колективос», розгорнуті на вулицях Каракаса в рамках надзвичайного стану, який забороняє венесуельцям будь-які прояви підтримки американського рейду. Профспілки повідомили, що 14 журналістів та медійників — 11 з яких працюють на іноземні видання — були затримані на кілька годин, після чого відпущені.

Більшість затримань журналістів відбулася поблизу будівлі Національної асамблеї, коли Родрігес офіційно складала присягу як виконувачка обов’язків президента. Відтоді, як американські командос захопили Мадуро та його дружину, рештки його режиму намагаються придушити будь-які публічні святкування.

Правозахисник у Каракасі повідомив, що в понеділок репресії значно посилилися: силовики «перевіряють телефони громадян, щоб виявити будь-які матеріали, які можна тлумачити як підтримку дій США», а «колективос» облаштували блокпости по всьому місту.

«Колективос» значною мірою підконтрольні міністру внутрішніх справ Діосдадо Кабелльо, представнику жорсткої лінії режиму, який також курує поліцію. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо назвала репресії «дуже тривожними», заявивши, що ситуацію необхідно уважно відстежувати уряду США.

Місцеперебування кількох затриманих журналістів досі невідомі. Їхні родини побоюються оприлюднювати імена через страх репресій.

❗️ Один із членів колективос на ім’я Рікардо повідомив Financial Times, що викрадення Мадуро вважається результатом зради в його оточенні, попри запеклий бій, під час якого загинули десятки його охоронців.

- Ми залишаємося активними зі зброєю в руках і готові відповісти, якщо буде потрібно, — сказав він.

Як свідчення напруженої ситуації в Каракасі, вчора увечері поблизу президентського палацу лунали постріли. Представник венесуельського уряду заявив, що це було «через дрони, які без дозволу пролітали над районом, і поліція зробила попереджувальні постріли».

Джерело: https://t.me/in_factum/41033

Новости портала «Весь Харьков»