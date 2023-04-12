Сегодня 07:38
Просмотров: 50
Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника
Ще перед тим, як Мельник став очільником БЕБ, в його декларації була зазначена велика кількість майна. Скажімо, на початку 2016 року Вадим Мельник разом з дружиною придбав 6 нових об’єктів нерухомості у передмісті столиці та два авто.
Також ймовірно, що під час проведення конкурсу з обрання директора Бюро економічної безпеки сталися певні порушення, а Мельника "обрали" очільником БЕБ ще до самого конкурсу.
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-konkurs-ymovirni-porushennya/31452724.html)
https://t.me/gruntmedia/30632