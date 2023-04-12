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Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника

Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника

Ще перед тим, як Мельник став очільником БЕБ, в його декларації була зазначена велика кількість майна. Скажімо, на початку 2016 року Вадим Мельник разом з дружиною придбав 6 нових об’єктів нерухомості у передмісті столиці та два авто.

Також ймовірно, що під час проведення конкурсу з обрання директора Бюро економічної безпеки сталися певні порушення, а Мельника "обрали" очільником БЕБ ще до самого конкурсу.

(https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-konkurs-ymovirni-porushennya/31452724.html)

https://t.me/gruntmedia/30632

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