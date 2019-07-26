Усі подробиці рейдерської атаки на Валківщині

Сирени, поліція, спецпризначенці, вигуки «Стояти, ані руш!» та близько 50 затриманих молодиків. Так в ніч на 24 липня закінчилася спроба рейдерського захоплення аграрного підприємства у Валківському районі.

Ніч на 24 липня видалася неспокійною для жителів села Велика Губщина. Рейдери намагалися захопити місцеве ПСП «Маяк». На його захист стали не тільки співробітники підприємст­ва, а й фермери з інших сіл та навіть із сусіднього Коломацького району. Швидко зреагувала районна поліція, викликали підмогу з Харкова та спецпризначенців КОРДу.

За інформацією поліції, близько восьмої вечора до сільгосппідприємства під’їхали два автобуси молодиків з дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника. «Гості» поводилися агресивно, погрожували справжньому господарю розправою.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції. З’ясувалося, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства «Маяк», а саме змінив власника та керівника.

Як повідомив «СК» директор ПСП «Маяк» Станіслав Губський, рейдерська історія почалася близько двох тижнів тому. Прийшов лист від невідомого йому Михайла Леоненка з вимогою повернути величезну суму коштів. Начебто його батько Григорій Губський (зас­новник ПСП «Маяк», який помер у лютому 2019 року) позичив у травні 2018 року в Леоненка 78 мільйонів гривень, і наразі сума боргу складає понад 115 мільйонів гривень. У листі зазначалося, що договір позики завірив приватний нотаріус у Києві.

– Це неможливо, Григорій Єлисейович у той час уже був дуже хворий (4-та стадія раку підшлункової залози з метастазами у шлунок та печінку), був під наглядом лікарів та родини. До Києва він би фізично не зміг доїха­ти, територію області взагалі не покидав, – пояснила «СК» дружина директора ПСП «Маяк» Ольга Губська (працює на підприємстві бухгалтером).

Цей лист став дуже тривожним дзвоником для всіх спадкоємців Григорія Губського – синів Станіслава й Анатолія та вдови Галини. Вони повідомили про отриманий лист у правоохоронні органи.

Другий акт рейдерської «вистави» відбувся зранку 23 липня – у Державному реєстрі юридичних осіб було змінено засновника, директора та підписантів.

– Десь о пів на десяту ранку ми побачили в реєстрі зміни про те, що засновник підприємства ПСП «Маяк» уже не Губський Григорій Єлисейович, директор уже не Губський Станіслав Григорович, не підписанти – Губський Станіслав Григорович і Губський Анатолій Григорович. Через кілька годин у реєстрі вже значилося, що засновник підприєм­ства ПСП «Маяк» – Рапота Костянтин Олексійович. Начебто Григорій Єлисейович продав Рапоті за 80 мільйонів гривень усі 100 % корпоративних прав, – розповіла Ольга Губська. (За словами жінки, Костянтин Рапота має місцеву реєстрацію в Сухій Балці Мельниківської сільради).

Відразу після помічених у реєстрі змін директор ПСП «Маяк» Станіслав Губський вирушив до Харкова, знову оббивав пороги всіх відповідних інстанцій, щоб попередити рейдерську атаку. А тим часом нові «власники» з групою підтримки з кремезних хлопців поїхали у Валківський район забирати підприємство. Спочатку вони заїхали в Ощадбанк, намагалися отримати доступ до рахунків на підставі того, що вони нові засновники. Але в банку запросили повний пакет документів, якого в «нових господарів» не було.

На ПСП «Маяк» було організовано постійне чергування – по п’ять чоловіків з тракторної бригади.

– Десь о 18–19 годині нам зателефонували з райвідділу поліції і попередили, що на підприєм­ство їдуть рейдери. Сказали, що підняли всіх працівників по тривозі, і зараз їх співробітники приїдуть до нас на підмогу. Окрім цього, був викликаний і КОРД. Поліція та КОРД оточили тракторну бригаду, – згадує події того дня Ольга Губська. – Також до нас на підмогу почали з’їжджатися фермери із сусідніх сіл, а також з Коломацького району.

Вона примітила, що група підтримки «нових власників» складалася з кремезних хлопців, на деяких була камуфляжна форма. За словами місцевих жителів, молодики зазирали у приватні подвір’я, дивилися, де яка техніка стоїть.

– Увечері чоловік разом з іншими співробітниками чергував на підприємстві, мені заборонив там з’являтися. Я вдома собі місця не знаходила, – поділилася враженнями Ольга. – Ми живемо поруч з конторою, коли все почалося, я тільки чула, як їхали автобуси, сирену, а потім крики «Стояти, ані руш!».

За інформацією правоохоронців, у ході операції було затримано 46 осіб, серед яких громадяни Росії та жителі окупованих територій України. У правопорушників виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документацію, у тому числі бланки охоронної фірми.

Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-1 (протиправне заволодіння майном підприємст­ва, установи, організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А тим часом

Як повідомили «СК» у Головному управлінні юстиції в Харківській області, справа ПСП «Маяк» перебуває на особистому контролі очільниці відомства Тетяни Єгорової-Луценко. Всю інформацію щодо підприємства вже передано профільному заступнику міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірині Садовській. Найближчим часом спеціальна комісія Мін’юсту розгляне скаргу щодо дії державного реєстратора.

У ГУЮ запевнили, що нададуть усю правову допомогу представникам підприємства ПСП «Маяк» у складанні заяви для комісії Мін’юсту щодо оперативного розгляду реєстраційних дій.

25 липня в Харкові має відбутися засідання антирейдерського штабу, де серед іншого розглядатиметься й питання рейдерської атаки на ПСП «Маяк».

За інформацією обласного управління юстиції, з початку 2019 року до штабу надійшло близько 30 звернень щодо рейдерства. Але можливі ознаки рейдерського захоплення було виявлено лише у двох випадках, матеріали щодо них було передано у правоохоронні органи.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Мирослава Кольцова

Новости портала «Весь Харьков»