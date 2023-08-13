Усе далі від цивілізації. Google проводить масові блокування своїх сервісів у Росії

Підсанкційний російський бізнес скаржиться на закритий доступ до Google Workspace. Повідомляють, що проблеми почалися в ніч на 10 серпня.

Про проблеми повідомляє російське ЗМІ Коммерсант. За його словами, одразу кілька компаній, які перебувають під санкціями США, не змогли отримати доступ до корпоративної пошти, документів, диску та інших корисних для компаній сервісів.

Комерсант не уточнює, про які саме підприємства йдеться, але заявляє, що вони належать «до малого та середнього бізнесу», на які не діють вимоги імпортозаміщення. Це означає, що ці підприємства не зобов’язані використовувати виключно російське ПЗ або продукцію з т.зв. «дружніх країн».

За даними все того ж «Коммерсанта», близько близько 30% всієї корпоративної інформації російських компаній зберігається на американському майданчику Google Workspace: «Багато організацій до кінця відтягують перехід на альтернативні робочі простори, наприклад Яндекса, сподіваючись, що Google заздалегідь попередить про блокування».

У розсилці, яка надійшла співробітникам російських IT-компаній, компанія Google аргументувала блокування спам-повідомленнями.

Джерело: techno.nv.ua

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