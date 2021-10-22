Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:37
Просмотров: 336

Ушел из жизни известный харьковский адвокат

Ушел из жизни известный харьковский адвокат

Сегодня, 22 октября, утром ушел из жизни известный харьковский адвокат Голянд Ефим Ильич.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Голянд Ефим Ильич - Заслуженный юрист Украины

член Президиума ХОКА, был председателем Совета Старейшин при Раде адвокатов Харьковской области.

Он работал адвокатом с 1967 года.

В поле его деятельности входила защита на всех стадиях уголовного процесса.

«Сегодня в Харькове ушел мэтр, пример для многих. Такой разный, но всегда открытый к тем, кто стремился познавать адвокатуру... Учил молодых, помогал слабым. Ученики и воспоминания коллег - лучшая память», «Огромная потеря для всей адвокатуры... навсегда в наших сердцах», - пишут в Фейсбук коллеги покойного.

Дата прощания с покойным и место будут известны позже.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 