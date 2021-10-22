Сегодня, 22 октября, утром ушел из жизни известный харьковский адвокат Голянд Ефим Ильич.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Голянд Ефим Ильич - Заслуженный юрист Украины

член Президиума ХОКА, был председателем Совета Старейшин при Раде адвокатов Харьковской области.

Он работал адвокатом с 1967 года.

В поле его деятельности входила защита на всех стадиях уголовного процесса.

«Сегодня в Харькове ушел мэтр, пример для многих. Такой разный, но всегда открытый к тем, кто стремился познавать адвокатуру... Учил молодых, помогал слабым. Ученики и воспоминания коллег - лучшая память», «Огромная потеря для всей адвокатуры... навсегда в наших сердцах», - пишут в Фейсбук коллеги покойного.

Дата прощания с покойным и место будут известны позже.

Агентство Телевидения Новости