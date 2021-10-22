Ушел из жизни известный харьковский адвокат
Сегодня, 22 октября, утром ушел из жизни известный харьковский адвокат Голянд Ефим Ильич.
Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Голянд Ефим Ильич - Заслуженный юрист Украины
член Президиума ХОКА, был председателем Совета Старейшин при Раде адвокатов Харьковской области.
Он работал адвокатом с 1967 года.
В поле его деятельности входила защита на всех стадиях уголовного процесса.
«Сегодня в Харькове ушел мэтр, пример для многих. Такой разный, но всегда открытый к тем, кто стремился познавать адвокатуру... Учил молодых, помогал слабым. Ученики и воспоминания коллег - лучшая память», «Огромная потеря для всей адвокатуры... навсегда в наших сердцах», - пишут в Фейсбук коллеги покойного.
Дата прощания с покойным и место будут известны позже.