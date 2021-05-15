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Ушел из жизни известный харьковский медик

Ушел из жизни известный харьковский медик

Умер главный врач Харьковского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Черкасов. Об этом сообщается на официальной странице центра в Facebook.

По словам родственников, медик скончался после продолжительной болезни.

Церемония прощания с Александром Черкасовым пройдет в понедельник, 17 мая. В 10:00 будет отпевание в Пантелеймоновском храме, что находится на ул. Клочковской, 94. Похоронят врача на мемориальном комплексе "Слобожанский".

Агентство Телевидения Новости

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