Ущерб инфраструктуры Украины от российского вторжения уже составляет более 135 млрд долларов

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135.9 млрд.

Это новые подсчеты экспертов проекта «Россия заплатит» KSE Institute.

По состоянию на ноябрь 2022 года ущерб нанесенный жилому фонду уже достигает $52.5 млрд. В пятерке наиболее пострадавших регионов, Черниговская и Харьковская области.

В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 84.2 тыс. единиц сельхозтехники, 153 соцучреждения, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 305 АЗС, 27 торговых центров, 194.8 тыс. 800 частных легковых авто 94 религиозных сооружения, 595 админзданий государственного и местного управления.

Также в результате ракетных обстрелов россии повреждено 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8294

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