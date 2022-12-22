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Ущерб инфраструктуры Украины от российского вторжения уже составляет более 135 млрд долларов

Ущерб инфраструктуры Украины от российского вторжения уже составляет более 135 млрд долларов

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135.9 млрд.

Это новые подсчеты экспертов проекта «Россия заплатит» KSE Institute.

По состоянию на ноябрь 2022 года ущерб нанесенный жилому фонду уже достигает $52.5 млрд. В пятерке наиболее пострадавших регионов, Черниговская и Харьковская области.

В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 84.2 тыс. единиц сельхозтехники, 153 соцучреждения, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 305 АЗС, 27 торговых центров, 194.8 тыс. 800 частных легковых авто 94 религиозных сооружения, 595 админзданий государственного и местного управления.

Также в результате ракетных обстрелов россии повреждено 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов.

#ущерб #инфраструктура

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8294

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