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Ушла полтора месяца назад: в Харькове не могут найти пропавшую девушку (ФОТО)

Ушла полтора месяца назад: в Харькове не могут найти пропавшую девушку (ФОТО)

В Харькове полтора месяца разыскивают пропавшую девушку. По данным поискового отряда "Милена", 29-летня Гульнара Катыхина еще 16 января ушла из дома по пер. Забайкальскому, 10 и с тхе пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост - 150-160 см, волосы черные, глаза карие.

Была одета в двухцветный пуховик (одна сторона - синяя, другая – красная), красный свитер, черные штаны, черные кроссовки на платформе.

Особые приметы: имеет пирсинг в носу, сережка в форме капельки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Гульнаре Катыхиной, просят сообщить по телефонам 102 или 068-777-0-112.

Источник: sq.com.ua

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